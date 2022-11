Sospensione Ztl sul Porto, Branà: «Come si può parlare di destagionalizzare il turismo in questo modo?»

«Sono assolutamente contrario a far arrivare le macchine direttamente sul porto, per consentire ai clienti di alcuni ristoranti "di lusso" di poter parcheggiare i loro macchinoni fin dentro il ristorante, e poi invece se vuoi passeggiare con i bambini devi respirare lo smog e fare lo slalom con il passeggino». Lo dice Vito Branà, capogruppo consiliare del M5S a commento della nota di Confesercenti sulla sospensione della Ztl sul Porto.«Come si può parlare di destagionalizzare il turismo in questo modo? Questo avviene quando la "politica" non ha una visione e si piega sempre ad alcuni interessi "particolari" per solo tornaconto elettorale. Questo perché non abbiamo un piano dei parcheggi, della mobilità sostenibile. In altri comuni "turistici" non arrivi con la macchina sul porto "turistico". La lasci a uno, due km di distanza, ti fai una passeggiata, fai shopping e poi vai a mangiare al tuo ristorante preferito. Poi se ci sono le "navette" che funzionano tanto meglio. Ma questo per la nostra città è lontano dall'essere attuato».