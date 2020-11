Circo Marina Orfei fermo a Trani: "La nostra situazione è tragica"

Dal 5 all'8 marzo", era la tappa del circo Marina Orfei a Trani. E invece il lockdow che in primavera fermò l'italia intera ha interrotto la vita itinerante di una carovana di famiglie di artisti e decine di animali. Il circo è così, abita dove lo spettacolo arriva. Ma lo spettacolo è fermo da nove mesi e a Trani, all' altezza dello svincolo di trani nord, quasi prigionero a pochi passi dal carcere, la situazione è sotto gli occhi di tutti. Ma quanto siacdrammarica e ormai non più sostenibile lo scrive in un accorato comunicato stampa Marina Orfei , che pur grata alle associazioni di volontariato che hanno sostenuto la carovana, denuncia l'abbandono delle istituzioni. Ne riportiamo integralmente il contenuto.È da ormai otto mesi che i complessi circensi Marina Orfei e Royal Circus sono per cause maggiori (Pandemia Covid-19 ndr.) fermi a Trani(BAT). In questi mesi difficili i due complessi circensi formati da tante famiglie con molti bambini e oltre 50 animali hanno affrontato spese non indifferenti per il sostentamento in blocco forzato da parte dell'intera compagnia (cibo, acqua, spesa dell'energia elettrica, cibo per animali, farmaci per personale e animali, tassa rifiuti, parcheggio per sosta mezzi e carovane).Nonostante gli iniziali aiuti in beni alimentari ricevuti dall'associazione Migrantes, nè la Coldiretti, nè la protezione civile e nè tanto meno il comune di Trani hanno saputo dare risposte e indicare reali aiuti a queste famiglie, fatto anomalo qui in Puglia dove sempre abbiamo ricevuto calore, accoglienza e affetto in tutte le città dove abbiamo portato gioia, arte e felicità.La mancata tournée 2020 ha gravato sull'intero sostentamento del complesso in modo tragico e se entro poco termine non si riceverà un aiuto da parte di enti o associazioni il futuro di queste realtà storiche dell'arte circense italiana potrebbe scomparire, chiediamo a voi mezzi d'informazione il più vivo aiuto tramite la divulgazione di questo nostro urlo di dignità e aiuto, e siamo felici di ricevere la vostra attenzione e rispondere ad eventuali domande da parte di voi giornalisti.Vi porgiamo il più sincero buon lavoro e vi salutiamo con affetto e accoglienza come da generazioni è nella cultura delle nostre dinastie circensi