Cittadino chiama, Amiu risponde: tempestivo intervento in via Giolitti

Nelle foto il prima e il dopo.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di un cittadino tranese, dottor Vito Piazzolla, che plaude al lavoro svolto da Amiu in via Giolitti.«Ritengo che le azioni positive svolte in ogni dove, pubbliche o private che siano, debbano essere rese note, sia per il valore delle stesse, che per lo spirito di emulazione che possono far scaturire. Premessa necessaria per evidenziare la capacità dell'azienda municipalizzata tranese AMIU, di rispondere con impegno e solerzia alla richiesta di intervento di pulizia (stradale e del ciglio muro stadio), di un residente di Via Giolitti. Strada tra l'altro molto frequentata, in quanto mette in comunicazione (solo pedonale) Via Di Vittorio, con Via S Annibale Maria di Francia. Pur nel rispetto dei ruoli, è necessario stabilire un rapporto di civica collaborazione tra cittadino e Amiu, rapporto che porterebbe sicuramente al miglioramento del servizio, in termini di efficacia/ efficienza. Per questo e per auspicare una maggiore e responsabile partecipazione dei residenti alla vita attiva della città , ho ritenuto di rendere pubblico questo intervento "partecipato"».