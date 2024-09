Come non detto: soste vietate sul curvone di corso Imbriani nonostante richiami e incidenti

Solo ieri sulla pagina di Traniviva era apparso un articolo che a partire dall'ennesimo incidente cercava di sollevare l'attenzione, in seguito alle sollecitazioni dei residenti delle palazzine in prossimità della curva di corso Imbriani, sul problema delle macchine in sosta vietata che limitano la visibilità di chi proviene in senso inverso e di chi arriva. ( leggi qui ). Tutto continua nella medesima maniera, e se uniamo la alta velocità di moto e macchine soprattutto in momenti come la cosiddetta "controra", quando le carreggiate sono pressoché libere, (la foto in copertina è stata scattata alle 15 di oggi), si può ben intendere quanto importante sia realizzare maggiori controlli per la sicurezza pubblica. Questa foto che pubblichiamo ci giunge proprio da uno dei residenti di una delle palazzine che si affacciano su quel tratto di Corso Imbriani dove, come sottolineato già ieri, gli incidenti tra automobili e tra auto e moto sono frequentissimi.A questo vanno aggiunti i pericoli che corrono i pedoni che attraversano la strada e i tanti ciclisti o giovani sui monopattini, proprio a causa della strada occupata dalle macchine in divieto.