Ennesimo incidente su corso Imbriani, i residenti lamentano alta velocità e violazioni ai divieti di sosta

Secondo i residenti che ci scrivono, il problema all'altezza della curva di corso Imbriani che porta nella direzione della Stazione sarebbe nelle automobili parcheggiate in divieto di sosta, se non addirittura in doppia fila che, ha aggiunto all'alta velocità e alla curva a gomito provoca troppi incidenti in pieno centro abitato. "Abito al quarto piano, ma soprattutto in queste sere in cui abbiamo di nuovo le finestre aperte, non è assolutamente infrequente sobbalzare per il rumore degli impatti tra automobili o, come ieri sera, tra un'auto e uni scooter". Infatti ieri sera c'è stato un altro incidente nello stesso breve tratto di strada che per fortuna non avrebbe causato problemi ai due conducenti."Diverse volte siamo proprio noi dai balconi a renderci conto dell'urgenza di chiamare un' ambulanza, proprio perché siamo spettatori di molti episodi, e dall'alto è evidente il problema della limitata visibilità causata da parcheggi selvaggi". Pare che siano stati anche inviate note alle autorità competenti circa il problema "ma senza mai aver ottenuto evidentemente attenzione.Dalle testimonianze infatti sembra che, indifferenti anche rispetto alla eventualità di incorrere in una multa, le automobili continuino a essere parcheggiate in divieto di sosta evidente: "Non si tratta di soste brevi, ad esempio per ritirare un pacco, ci sono automobili che sostano per un'intera giornata e per le quali la rimozione sarebbe necessaria, proprio perché favoriscono incidenti in quanto limitano la visibilità".Resta il problema che nella zona parcheggi non ce ne siano, e a pochi metri di là il cantiere della Stazione attende di diventare ciò che la cittadinanza aspetta da anni.