Concorsi al Comune di Trani, pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi per 28 posti

Si rende noto che il Comune di Trani ha indetto i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di:5 posti nel profilo professionale di "Specialista Amministrativo" – Categoria D1, di cui 1 posto riservato in favore dei volontari delle Forze Armate e 1 posto riservato in favore degli interni;1 posto nel profilo professionale di "Assistente Sociale" – Categoria D1;7 posti nel profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" – Categoria C1, di cui 2 posti riservati in favore dei volontari delle Forze Armate e 1 posto riservato in favore degli interni;4 posti nel profilo professionale di "Istruttore Contabile" – Categoria C1, di cui 1 posto riservato in favore dei volontari delle Forze Armate e 1 posto riservato in favore degli interni;6 posti nel profilo professionale di "Istruttore Tecnico" – Categoria C1, di cui 2 posti riservati in favore dei volontari delle Forze Armate e 1 posto riservato in favore degli interni;3 posti nel profilo professionale di "Istruttore di Polizia Locale" – Categoria C1, di cui 1 posto riservato in favore dei volontari delle Forze Armate;2 posti nel profilo professionale di "Programmatore gestione operativa" – Categoria C1, di cui 1 posto riservato in favore dei volontari delle Forze Armate.I bandi di concorso integrali con i relativi requisiti di partecipazione sono consultabili nella sezione Bandi di concorso del sito istituzionale www.comune.trani.bt.it.Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'estratto dei bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» esclusivamente in modalità telematica accedendo all'indirizzo web: https://comunetrani.selezionieconcorsi.it, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Trani, nella sezione Bandi di concorso.