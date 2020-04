Condividiamo, al via il contest solidale della Turenum Pro Loco

In questo momento di enorme difficoltà è stato veramente complicato decidere a chi dare un aiuto le emergenze sono tante, tutte meritano attenzione. Le nostre risorse sono limitate, una goccia nell'oceano che sicuramente non farà la differenza, ma ci proviamo lo stesso con un'idea alternativa, nella speranza di riuscire ad innescare un meccanismo virtuoso che possa dare un po' di respiro ad un comparto economico particolarmente colpito da questa emergenza.Abbiamo stanziato dai nostri fondi 550,00 euro per trasformarli in buoni da utilizzare nelle attività tranesi di somministrazione di alimenti e bevande, che, al momento, hanno come unica possibilità di vendita la consegna a domicilio:- 40 buoni da 10 euro da spendere con le consegne a domicilio saranno distribuiti ai 40 post che hanno ricevuto piu' like- 3 buoni da 50 euro come premio finale (i migliori 3 post scelti da una giuria) da spendere direttamente presso il locale (scelto dai vincitori) quando finalmente tutta questa storia sarà finita. Perchè presto finirà!COME OTTENERE I BUONI.1) Sulla pagina facebook "Turenum Pro Loco Trani" pubblica un post bello fatto a casa indicando nome - cognome - usando l'hashtag #CONDIVIDIAMO: sono ammessi: videomessaggi, foto, disegni, dipinti, interventi musicali videoclip, poesie e in genere post creativi.ll tema è libero ma i lavori dovranno essere stati realizzati nel periodo di isolamento a casa. Riferimenti a Trani ed alla nostra città riceveranno più attenzione da parte della giuria nell'assegnazione dei premi finali.I buoni potranno essere spesi presso le attività che hanno aderito all'iniziativa . Le attività POSSONO ACCREDITARSI FINO AL 10 APRILE CONTATTANDO IL 375 5575405, anche via WhatsAppStart post 01 aprile, end 11 aprile ore 15.00.FOTO DA PUBBLICARE QUI Dettagli e regolamento sulla pagina Turenum Pro Loco Trani