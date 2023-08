Conferimenti errati rifiuti, Amiu: «Chiediamo maggiore collaborazione per evitare aumenti sulla Tari»

"Le attività di controllo che sto seguendo in prima persona con gli agenti della Polizia Locale - dichiara l'Amministratore Unico Ing. Ambrogio Giordano - continueranno in maniera costante e incessante sino a che non si metterà fine a situazioni indecorose che compromettono e ledono l'immagine della città. Chiediamo, in tal senso, maggiore collaborazione all'intera cittadinanza per evitare che si ripetano abbandoni o continui conferimenti errati dannosi per l'attrattività e l'economia del territorio. Rivolgiamo, in tal senso, un accorato appello a tutte le utenze domestiche (comprese le utenze condominiali) e a tutte le utenze commerciali soprattutto delle zone ad alto afflusso turistico affinché prestino massima attenzione. AMIU S.p.A. è a disposizione dell'utenza per fornire supporto informativo e per la dotazione di attrezzature per una raccolta differenziata di qualità. Una città più pulita è anche una città più ricca e con più opportunità di lavoro. Chiediamo uno scatto d'orgoglio alla maggioranza dei tranesi sensibili dal punto di vista ambientale ed etico per vincere in maniera corale una sfida che ha l'obiettivo di rendere Trani sempre più bella".

Proseguono le attività di controllo sull'intero territorio comunale finalizzate alla verifica del rispetto del regolamento in materia di rifiuti condotte dalla Polizia Locale congiuntamente al personale di AMIU S.p.A. rivolte sia alle utenze domestiche che commerciali. Centinaia le verifiche già svolte con l'obiettivo di correggere i comportamenti sbagliati che hanno come principale conseguenza l'aumento dei costi compresi nella TARI ovvero il costo del servizio dovuto al maggior costo di conferimento di rifiuti per un peggioramento del dato di raccolta percentuale sia quantitativo che qualitativo. Chi non differenzia, oltre che l'Ambiente, danneggia sé stesso e gli altri e determina costi maggiori a carico di tutti i cittadini di Trani.