"Attualità in ematologia": a Trani due giorni per un congresso di rilevanza internazionale

Venerdì 16 e sabato 17 dicembre, a Trani, Palazzo San Giorgio si terrà il congresso "Attualità in Ematologia", presieduto dal dottor Giuseppe Tarantini, direttore del reparto di Ematologia dell'ospedale Dimiccoli di Barletta e responsabile scientifico, con i professori Giuseppe Guglielmi e Arcangelo Liso.La prima giornata di lavori si aprirà alle 14.15 con i saluti della Direttrice generale della Asl Bt Tiziana Dimatteo e la presentazione del corso da parte dei responsabili scientifici. Durante la giornata interverranno, fra gli altri, il prof. Robin Foà, Past Presidente dell'Eha (European Hematology Association), e il prof. Fabio Ciceri, Direttore dell'Ematologia al San Raffaele di Milano, quali illustri e graditi ospiti della Rete Ematologica Pugliese.Quello in Puglia è l'ultimo congresso di ematologia del 2022 ed è anche il primo dopo il 64° Meeting Annuale della Ash, la società americana di ematologia, che si è tenuto nei giorni scorsi a New Orleans, in Lousiana, e al quale ha partecipato anche il dottor Tarantini."A New Orleans sono emerse cose molto interessanti", sottolinea il dottor Tarantini, "ma il congresso di Trani avrà anche altri elementi di interesse, perché abbiamo la fortuna di avere relatori di grande spessore che arriveranno da tutta Italia.Ci soffermeremo molto sui temi di onco-ematologia, parleremo del post covid per i pazienti ematologici, di terapie personalizzate, dei nuovi farmaci di tipo biologico". Tra le particolarità del congresso di Trani c'è il fatto che le relazioni saranno tenute da giovani ricercatori. "Noi senior modereremo, ascolteremo, consiglieremo nei momenti di confronto, ma è giusto che la scena sia dei giovani", aggiunge il direttore di Ematologia del Dimiccoli. Previste, inoltre le Letture degli ospiti qualificati.Il congresso, a cura di E20EConvegni, segreteria organizzativa e provider del seminario, si tiene a una settimana dal Natale, "una cosa possibile soltanto in Puglia e a Trani in modo particolare", conclude Tarantini, "perché qui i convegnisti vengono volentieri, non solo per la qualità dei relatori, ma anche per respirare il clima natalizio di una città di mare. Vengono tutti sempre molto volentieri ai nostri eventi e questo chiaramente mi rende molto orgoglioso, anche per il contributo che riusciamo a dare all'economia del territorio".Per maggiori informazioniUfficio Stampa Congresso: Alessandro Landini, tel. 348.2841914