Fig24: nasce a Trani il Festival dell'Imprenditoria Giovanile

"Una nuova sfida": cosìgiovane tranese già da tempo impegnato nello sviluppo culturale della Città, ha definito ilin un post sulla sua pagina Facebook. "Organizzerò questo Festival in collaborazione con l'American Bardi Piazza Tomaselli. Finalmente i giovani saranno protagonisti. Sarà uno spazio aperto ed inclusivo di partecipazione, confronto, riflessione, divulgazione ed intrattenimento sul tema delle imprese giovanili. Talk, speech, testimonianze, ospiti di eccezione, ma anche esposizioni artistiche ed esibizioni musicali. Invito – conclude Soldano - le migliori energie civiche, sociali, culturali ed imprenditoriali della città di Trani a sostenere il progetto". Stiamo vivendo un momento storico difficile in cui per molti giovani – purtroppo - trasferirsi nel nord Italia o all'estero sembra inesorabilmente l'unica opzione disponibile. È dunque da apprezzare l'impegno di ragazzi come Norberto e i gestori del TOM che, invece, hanno preferito restare nel loro territorio conservando l'entusiasmo, la voglia di mettersi in gioco; e che oltretutto cercano strade per fare in modo che altri - come loro - credano che un futuro qui sia possibile. Sappiamo ancora poco sui contenuti del Festival. L'evento si terrà – pare - nella tarda primavera di quest'anno. Non c'è ancora una data prestabilita, ma Norberto Soldano è già a lavoro ed è ottimista sulla riuscita dell'iniziativa. Non è casuale, infine, che tra i promotori del Festival - assieme al giovane Norberto - vi sia proprio il TOM, recentemente vittima di un tristissimo episodio di vandalismo e già riaperto poche ore dopo, a dimostrazione della tenacia, del coraggio e della forza che porta in sè l' imprenditoria giovanile, che dimostra non solo di poter produrre risultati di eccellenza, ma anche la volontà di saper reagire in maniera costruttiva di fronte alle difficoltà.Contatti: norberto.soldano@libero.it o, in alternativa, la Pagina Facebook Io Sono TOM