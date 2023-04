Convegno di comunità presso il Centro Bethel sul tema "Testimoni di misericordia"

ore 9:30 Accoglienza

ore 10:00 Preghiera Comunitaria Carismatica

ore 11:15 Relazione: "Testimoni di Misericordia" a cura di don Gianni Castorani

ore 12:40 Avvisi comunitari

ore 12:50 Pausa pranzo

ore 15:00 Santo Rosario

ore 15:30 Canti di lode e Invocazione dello Spirito Santo

ore 15:50 Testimonianza di Matteo Messina della sorella Maria Chiara

ore 16:40 Pausa

ore 17:00 Santa Messa presieduta da don Gianni Castorani

ore 18:00 Adorazione eucaristica

ore 18:30 Saluti

La Comunità Dono di Maria Trani organizza domenica 16 aprile presso il Centro Bethel sito in Piazza Plebiscito 16/A a Trani, un Convegno di Comunità dal titolo "Testimoni di misericordia".Ospite e relatore della giornata sarà don Gianni Castorani, sacerdote della diocesi di Firenze e fondatore della scuola di evangelizzazione "Jeuness-Lumiere", che ci presenterà il suo libro "Una vita in più".Con lui ci sarà anche Marco Messina, fratello di Maria Chiara nata al cielo nel 2017 in odore di santità, che ci racconterà la vita della giovane sorella che accogliendo la "mistica nuziale" ha affrontato eroicamente la sua lunga malattia.Questo il programma: