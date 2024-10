A Trani il convegno pastorale diocesano “Leggere il presente con occhi di pentecoste”

Dal 17 al 19 ottobre 2024, a Trani, in serata, si terrà il Convegno pastorale diocesano sul tema "Leggere il presente con occhi di pentecoste".Il Convegno è un appuntamento annuale di grande rilievo per la comunità ecclesiale dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie sotto il profilo spirituale, pastorale ed organizzativo. Ordinariamente è posto all'inizio di ogni anno pastorale allo scopo di porre le premesse, individuare, e condividere le linee portanti del cammino da perseguire.L'assise – momento propedeutico ad un altro percorso previsto nei mesi di novembre e dicembre che va sotto il nome di Percorso diocesano di formazione - vedrà la partecipazione di sacerdoti, diaconi, religiose e religiosi, laici provenienti dalle sette città della diocesi (Trani, Barletta, Bisceglie, Corato, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli). Finora le iscrizioni sono circa mille.Incontro con la prof.ssa Assunta Steccanella, teologa pastoralista, sul tema "Leggere la Parola di Dio e la storia presente: questione di punti di vista"Gruppi di conversazione nello spiritoCelebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo nella Festa della Chiesa diocesana – Mandato a tutti gli operatori pastoraliPiù volte mons. Leonardo D'Ascenzo nei mesi scorsi ed anche di recente ha messo in evidenza l'importanza del Convegno pastorale diocesano, a proposito del quale nel suo messaggio alla comunità diocesana in occasione della Giornata diocesana di "Avvenire" del 6 ottobre u.s., apparso nella pagina diocesana pubblicata sull'edizione del giorno, così si esprimeva: «Rivolgo innanzitutto l'invito - lo dico veramente a tutte e tutti - a partecipare al Convegno pastorale diocesano che si svolgerà dal 17 al 19 ottobre, nonché agli incontri del Percorso diocesano di formazione, i cui dettagli sono offerti dai contributi qui pubblicati. Essi vogliono essere espressione ulteriore, dopo la fase della narrazione e di quella sapienziale(di riflessione su quanto ascoltato), del nostro cammino sinodale in comunione con le Chiese che sono in Italia. Ora ci aspetta la fase profetica che deve condurci a scelte concrete in vista del bene maggiore di ciascuno, delle diverse realtà ecclesiali e dell'intera Chiesa diocesana. I due momenti citati – ma nel corso dell'anno ve ne saranno altri, come la preparazione a vivere il Giubileo della Speranza - vogliono essere il luogo privilegiato per il discernimentonella fase profetica, nei quali sarà data a tutti noi – Chiesa di Trani-Barletta-Bisceglie – la possibilità di offrire suggerimenti e indicazioni. Per questo vi chiedo di elevare al Signore la preghiera perché Egli, nel corso di questo cammino sinodale, voglia suggerirci quanto necessita al bene della nostra comunità! È l'obiettivo verso il quale siamo incamminati aiutati dall'esperienza della conversazione nello Spirito. È un'esperienza di conversione e di ascolto che abbiamo sperimentato, apprezzato e che desideriamo continui a caratterizzare il nostro camminare insieme».