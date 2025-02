Ultim'ora: le condizioni di Papa Francesco sono critiche

Ilal Policlinico Gemelli di Roma da diversi giorni per una polmonite bilaterale, è seguito costantemente dai medici che non sono i soli ad essere preoccupati per la sua salute. L'ultimo bollettino, diramato questa sera , recita di un Papa Francesco che al momento rimane in prognosi riservata: "Le condizioni del Santo Padre continuano ad essere critiche, pertanto, come spiegato ieri, il Papa non è fuori pericolo. Questa mattina Papa Francesco ha presentato una crisi respiratoria asmatiforme di entità prolungata nel tempo, che ha richiesto anche l'applicazione di ossigeno ad alti flussi. Gli esami del sangue odierni hanno inoltre evidenziato una piastrinopenia, associata ad un'anemia, che ha richiesto la somministrazione di emotrasfusioni.I l Santo Padre continua ad essere vigile e ha trascorso la giornata in poltrona anche se più sofferente rispetto a ieri. Al momento la prognosi è riservata".Nella mattinata di oggi mons.aveva diffuso un comunicato in cui ha ivitato la chiesa diocesana a pregare per la salute del Santo Padre: «Carissime e carissimi, con gioia noto che anche nella nostra comunità ecclesiale da diversi giorni si eleva al Signore la preghiera per la salute di Papa Francesco. Si, uniamoci a quanti nelle chiese di tutto il mondo si rivolgono a Dio per chiedere l'aiuto e la protezione per Papa Francesco. Facciamolo nella maniera più consona alle situazioni di ciascuna parrocchia o realtà ecclesiale. Penso alla preghiera comunitaria e a quella personale. Come raccomando l'utilizzo nella liturgia delle intenzioni di preghiera fatte pervenire alle parrocchie nella giornata di ieri. Rivolgiamoci anche alla Madre Celeste, Maria, Madre della Salute!».