"Per costruire la casa sulla roccia", l'arcivescovo incontra i fidanzati della diocesi a Trani

Anche quest'anno l'Arcivescovo incontra i fidanzati dei percorsi pre - matrimoniali di tutta la diocesi di Trani Barletta Bisceglie. L'incontro, organizzato dall'ufficio famiglia e vita, si terrà domenica 16 febbraio presso la parrocchiadopo l'arrivo e l'accoglienza prevista per le ore 09.15, seguirà alle 09.30 l' incontro con mons.e di seguito la celebrazione eucaristica alle 11:30. Il titolo scelto quest' anno è "Il magistero della Chiesa Cattolica si occupa ampiamente del matrimonio e della preparazione dei fidanzati al sacramento, considerandone la preparazione un momento cruciale ed un tempo di discernimento, di preparazione spirituale per la vita coniugale, una vera e propria costruzione di una relazione sulla roccia. La coppia cristiana ha un ruolo importante nella Chiesa e nel mondo e gli sposi sono consacrati per essere ministri di santificazione nella famiglia, di edificazione della Chiesa e servizio reciproco. La Chiesa incoraggia i fidanzati, anche attraverso incontri della specie, a riflettere profondamente sulla loro vocazione matrimoniale e sulla vita che intendono intraprendere insieme.