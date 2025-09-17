La Stadera
La Stadera
Eventi e cultura

Oggi a Barletta l'incontro “La Stadera, un’avventura che continua”

Al convegno dei periodici diocesani prevista la presenza del giornalista Mauro Ungaro

Trani - mercoledì 17 settembre 2025 Comunicato Stampa
Una serata dedicata all'informazione e alla comunicazione diocesana è in programma a Barletta, presso la parrocchia del Santissimo Crocifisso, oggi 17 settembre. L'occasione è il convegno dei periodici diocesani, che si svolgerà sotto il titolo significativo "La Stadera, un'avventura che continua".
L'iniziativa si aprirà alle ore 19 con la celebrazione della Santa Messa, presieduta dall'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo. A seguire, alle ore 20, si terrà il convegno dal tema: "Il ruolo dei periodici locali nella comunicazione: informare, coinvolgere e rafforzare le comunità".

Al dibattito interverranno numerosi relatori: mons. Leonardo D'Ascenzo, don Pino Paolillo, parroco del SS. Crocifisso, il giornalista Mauro Ungaro, presidente della Federazione Italiana Settimanali Cattolici (FISC) in collegamento online, Riccardo Losappio, direttore dell'Ufficio diocesano cultura e comunicazioni sociali, Ruggiero Dimonte, direttore del periodico "La Stadera", e Tonino Lacalamita, giornalista e caporedattore di TraniViva (Circuito VivaNetwork).

Durante la serata prenderanno la parola anche i rappresentanti dei periodici parrocchiali, delle associazioni e dei santuari. Inoltre, sarà consegnato alle biblioteche comunali "Sabino Loffredo" di Barletta, alla Biblioteca diocesana e alla biblioteca "Il Granaio" il volume di "La Stadera" che pubblica le annate 2011-2019, preziosa testimonianza di vita comunitaria e di impegno nella comunicazione locale.

Un appuntamento che sottolinea ancora una volta come i periodici diocesani e parrocchiali non siano semplici strumenti informativi, ma veri e propri mezzi di comunione, capaci di raccontare la vita della Chiesa e di rafforzare i legami tra le persone nell'ambito di un territorio.
  • Diocesi di Trani
Altri contenuti a tema
Corpus Domini 2025, domenica 22 giugno un'infiorata a richiamo di santità  Religioni Corpus Domini 2025, domenica 22 giugno un'infiorata a richiamo di santità  Quest'anno è dedicata al beato Carlo Acutis, che il prossimo 7 settembre sarà proclamato santo da papà Leone XIV
Solenne Messa Crismale a Trani. LE FOTO Religioni Solenne Messa Crismale a Trani. LE FOTO Centinaia e centinaia di fedeli hanno preso parte alla solenne celebrazione
Donazione di sangue da parte del clero diocesano Religioni Donazione di sangue da parte del clero diocesano I sacerdoti si riuniranno lunedì mattina in piazza Duomo
Ultim'ora: le condizioni di Papa Francesco sono critiche ed anche la diocesi di Trani prega per Lui Religioni Ultim'ora: le condizioni di Papa Francesco sono critiche ed anche la diocesi di Trani prega per Lui La comunicazione con la quale l’Arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo ha invitato alla preghiera per il Santo Padre
Monsignor Leonardo D'Ascenzo su Rai Radio 1 ad "Ascolta si fa sera" Religioni Monsignor Leonardo D'Ascenzo su Rai Radio 1 ad "Ascolta si fa sera" Giovedì 20 e 27 febbraio alle 20.58 due piccole riflessioni saranno curate dall'arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie
"Per costruire la casa sulla roccia", l'arcivescovo incontra i fidanzati della diocesi a Trani Attualità "Per costruire la casa sulla roccia", l'arcivescovo incontra i fidanzati della diocesi a Trani Domenica 16 febbraio dalle ore 09.15 presso la parrocchia Santuario della Madonna di Fatima
La "Rappresentativa di Calcio dei Presbiteri" dell'Arcidiocesi di Trani live su TV2000 Vita di città La "Rappresentativa di Calcio dei Presbiteri" dell'Arcidiocesi di Trani live su TV2000 Dalle ore 09:00 di oggi durante il programma "Di Buon mattino" su canale 28
La rappresentativa di calcio dei presbiteri dell'Arcidiocesi di Trani su tv2000 Religioni La rappresentativa di calcio dei presbiteri dell'Arcidiocesi di Trani su tv2000 Appuntamento giovedì 13 gennaio
Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
17 settembre 2025 Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
Alla Baldassarre parte l'anno scolastico con una donazione senza precedenti
17 settembre 2025 Alla Baldassarre parte l'anno scolastico con una donazione senza precedenti
Crisi idrica anche nella BAT: "Oliveti e rischio con lo stop irriguo”
17 settembre 2025 Crisi idrica anche nella BAT: "Oliveti e rischio con lo stop irriguo”
Vigili del fuoco della Bat: “Il nostro contributo al cambiamento climatico ed alla salvaguardia degli ecosistemi”
17 settembre 2025 Vigili del fuoco della Bat: “Il nostro contributo al cambiamento climatico ed alla salvaguardia degli ecosistemi”
Gran Shopping Molfetta diventa più inclusivo: arriva il video-intepretariato in LIS per clienti sordi
17 settembre 2025 Gran Shopping Molfetta diventa più inclusivo: arriva il video-intepretariato in LIS per clienti sordi
Maiora ottiene la certificazione per la parità di genere
16 settembre 2025 Maiora ottiene la certificazione per la parità di genere
Maldarizzi Automotive e Dongfeng Italia: alla Fiera del Levante il debutto nazionale della nuova gamma di veicoli commerciali
16 settembre 2025 Maldarizzi Automotive e Dongfeng Italia: alla Fiera del Levante il debutto nazionale della nuova gamma di veicoli commerciali
Trani investe nella mobilità green: arrivano tre nuovi scuolabus elettrici
16 settembre 2025 Trani investe nella mobilità green: arrivano tre nuovi scuolabus elettrici
Traffico in tilt sulla SS16 bis direzione nord
16 settembre 2025 Traffico in tilt sulla SS16 bis direzione nord
Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
16 settembre 2025 Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.