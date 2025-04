Solenne Messa Crismale a Trani. LE FOTO

24 foto Messa Crismale 2025

Si è svolta ieri sera, nella Basilica Cattedrale di Trani, la solenne celebrazione della Messa Crismale presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Leonardo D'Ascenzo, alla presenza di tutti i sacerdoti della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. Una liturgia particolarmente significativa, che ha visto una grande partecipazione di fedeli, con la chiesa gremita in ogni ordine di posto.La Messa Crismale è uno dei momenti più intensi e simbolici dell'intero anno liturgico: durante la celebrazione vengono benedetti gli oli santi — il Crisma, l'olio dei catecumeni e l'olio degli infermi — che saranno utilizzati nei sacramenti durante l'anno in tutta la diocesi. Inoltre, i presbiteri rinnovano le promesse sacerdotali davanti al Vescovo e al popolo di Dio, in un gesto di comunione e unità con la Chiesa.Monsignor D'Ascenzo, nel corso dell'omelia, ha rivolto parole di vicinanza e incoraggiamento ai sacerdoti, sottolineando l'importanza del servizio pastorale vissuto con spirito di dedizione e fraternità. Ha anche ricordato il valore della comunità come corpo vivo della Chiesa, chiamata a testimoniare la fede nel quotidiano.Con la Messa Crismale, si è ufficialmente avviato il Triduo Pasquale, cuore della Settimana Santa. Oggi, Giovedì Santo, sarà il giorno del rito dei Sepolcri e della celebrazione della Cena del Signore, preludio ai riti della Passione e della Pasqua di Risurrezione.