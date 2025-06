Corpus Domini 2025, domenica 22 giugno un'infiorata a richiamo di santità 

L'importante solennità del Corpus Domini onora la presenza viva e reale del Signore Gesù nell'Eucaristia. La nostra città bene conosce questo legame, anche per la presenza di un miracolo stretto al Ss. Sacramento, accaduto secoli addietro e che sempre più è riconosciuto e pregato come canale preferenziale di richiamo verso il sacramento dei sacramenti. Una prima raccolta mondiale sui "miracoli" la svolge Carlo Acutis, un giovane credente nato a Milano nel 1991. Egli ha fatto della sua vita un continuo impegno umano e spirituale che lo vede quotidianamente svolgere i suoi compiti di scuola, coltivare gli affetti in famiglia, vivere le sue amicizie e, non per ultimo, la sua partecipazione attiva alla vita di Chiesa. Desideroso di comunicarsi con Cristo, riceve una dispensa e si accosta all'Eucaristia già a sette anni. Apre il primo sito internet che contiene tutti i segni Eucaristici circa il pane o il vino consacrati mutati, compreso quello tranese. E per meglio comprenderlo, qui si reca in visita con i suoi genitori agli inizi degli anni 2000 scoprendo, con meraviglia, la reliquia che si conserva intatta in S. Andrea e la casa, poi consacrata chiesa, di una semplice signora ignara di quanto operato. Quest'anno l'infiorata in onore del Corpus Domini vuole ricordare il beato Carlo, adolescente che il prossimo 7 settembre sarà proclamato santo dal Santo Padre Leone XIV. Non solo un ricordo, ma un'amicizia che Trani ancora instaura e ribadisce nei riguardi di un semplice ragazzo che ha fatto della sua esistenza una Eucaristia continua perché, quest'ultima, "È un'autostrada per il cielo", come da egli stesso affermato. La città ha un amico in piì che dall'alto continua a proteggerla, assieme alla Vergine Maria, a S. Nicola e a tutta la schiera dei santi: Carlo Acutis, l'innamorato di Cristo!Si ringrazia la gentilissima Famiglia Azzollini per la gentile concessione del dipinto del Beato Carlo Acutis realizzato dall'artista Donato Bongiovanni.