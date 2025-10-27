Diacono
Religioni

Un diacono diocesano alla celebrazione giubilare in San Pietro

Michele Pio Castagnaro verso l’ordinazione sacerdotale

Trani - lunedì 27 ottobre 2025 10.55
Una giornata di profonda spiritualità e comunione ecclesiale ha visto protagonista anche un giovane della nostra diocesi. Michele Pio Castagnaro, originario di Barletta e attualmente collaboratore e diacono presso la Parrocchia dello Spirito Santo di Trani, ha preso parte alla celebrazione eucaristica presieduta da Papa Leone XIV, domenica 26 ottobre alle ore 10, nella Basilica di San Pietro, in occasione del Giubileo delle Équipe Sinodali e degli Organismi di Partecipazione.

L'evento, inserito nel percorso dell'Anno Giubilare, ha rappresentato un momento di preghiera e di rinnovato impegno per tutti coloro che operano nei cammini sinodali della Chiesa, testimoniando la bellezza della corresponsabilità e del servizio.

Per Michele Pio Castagnaro, la partecipazione a questa celebrazione assume un significato ancora più speciale: venerdì 8 novembre, alle ore 16:00, nella Basilica Cattedrale di Trani, riceverà l'ordinazione presbiterale, coronando così il suo cammino di formazione e discernimento vocazionale.

«Ho vissuto un'esperienza indimenticabile! Prima della Celebrazione Eucaristica ho avuto la gioia di salutare personalmente Papa Leone e di ricevere la sua benedizione. In seguito ho prestato il servizio liturgico all'Altare della Confessione, affiancando il Successore di San Pietro.

Nella meravigliosa cornice della Basilica Papale ho ammirato l'immagine di una Chiesa universale e sinodale, Popolo di Dio in cammino sotto la guida dello Spirito Santo.

Particolarmente belle – ha aggiunto – le parole pronunciate dal Papa durante l'omelia, che costituiscono per me e per tutta la Chiesa un serio programma di vita: "Regola suprema, nella Chiesa, è l'amore: nessuno è chiamato a comandare, tutti sono chiamati a servire".»

La comunità diocesana si prepara a vivere con gioia e gratitudine questo importante momento, accompagnando con la preghiera il giovane diacono nel suo sì definitivo al Signore e al servizio della Chiesa.
  • Diocesi di Trani
