La rappresentativa di calcio dei presbiteri dell'Arcidiocesi di Trani su tv2000

Giovedì 13 febbraio sarà in onda su TV2000, canale 28, dalle ore 09.00 alle ore 09.45 circa, durante il programma "Di buon mattino", un servizio con la rappresentativa di calcio dei presbiteri dell'Arcidiocesi di Trani.Da TV2000 è giunto invito ad offrire una testimonianza della realtà diocesana che la squadra di calcio dei preti sta vivendo da tempo. In studio a Roma saranno presenti i responsabili don Francesco Doron zo e don Pasquale Quercia mentre tutta la squadra sarà presente in collegamento in diretta dalla Curia Arcivescovile in Trani. È stato realizzato un servizio con interviste ed immagini della partita con i giovani della diocesi che si è svolta a Corato il 28 gennaio scorso in occasione della seconda edizione dell'evento "l'educazione è cosa di cuore – don Bosco" che andrà in onda durante la trasmissione.