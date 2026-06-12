Centro pastorale diocesano
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Religioni

Il 24 giugno l’inaugurazione del nuovo Centro Pastorale Diocesano a Trani

Sorgerà nell’ex monastero di San Giovanni. Prosegue la raccolta fondi per sostenere i lavori di ristrutturazione

Trani - venerdì 12 giugno 2026
Si avvicina l'inaugurazione del nuovo Centro Pastorale Diocesano dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, che aprirà ufficialmente le sue porte mercoledì 24 giugno 2026 alle ore 19.30, in occasione dell'Assemblea diocesana.
La nascita del nuovo centro era stata annunciata dall'Arcivescovo durante l'omelia della Messa Crismale del 16 aprile 2025. La struttura trova sede nell'ex monastero di San Giovanni, in via Don Tonino Bello 5 a Trani (già via Andria 157), immobile donato all'Arcidiocesi dalle monache clarisse e successivamente interessato da interventi di ristrutturazione e adeguamento.
Il Centro Pastorale Diocesano è destinato a diventare un punto di riferimento per la vita ecclesiale del territorio. Al suo interno troveranno spazio gli uffici e i servizi pastorali, le consulte diocesane e numerose attività formative rivolte alle parrocchie, alle associazioni e ai movimenti presenti nell'Arcidiocesi. La struttura sarà inoltre un luogo di incontro, confronto e crescita comunitaria, aperto alle molteplici iniziative pastorali e formative promosse dalla Chiesa locale.
In vista dell'apertura, l'Arcidiocesi rinnova l'appello alla comunità affinché continui a sostenere economicamente il progetto. Prosegue infatti la raccolta fondi destinata a coprire gli importanti investimenti sostenuti per il recupero e la riqualificazione dell'edificio.
Chi desidera contribuire può effettuare un bonifico bancario intestato a Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, utilizzando il seguente IBAN:
IBAN: IT91 W030 6909 6061 0000 0071 291
e indicando nella causale: «Contributo per il Centro Pastorale Diocesano».
  • Diocesi di Trani
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