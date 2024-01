"Legalità-Giustizia-Sicurezza" : Catello Maresca il 16 gennaio in un convegno a Trani

Powered by

Martedì 16 gennaio 2024 alle ore 19,00 presso l'auditorium San Luigi-Trani, si terrà un'incontro con l'autorevole Magistrato Dott. Catello Maresca a cura dell'Associazione U.N.I.C.A. , dal tema " Legalità-Giustizia-Sicurezza" .. Catello Maresca è un magistrato e uomo politico italiano (Napoli, 1972). Entrato in magistratura nel 1999, si è occupato di reati finanziari e di criminalità economica. Dal 2007 al 2018 è stato sostituto procuratore presso la Direzione distrettuale antimafia, dirigendo le operazioni che hanno portato all'arresto del latitante Michele Zagaria e occupandosi delle principali inchieste contro la mafia casalese. Sotto scorta dal 2008 perché minacciato di morte per le sue indagini investigative da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, è stato poi sostituto procuratore presso la Procura Generale di Napoli, in aspettativa dal 2021. Dal 2018 è docente di Diritto e Legislazione antimafia presso l'Università Vanvitelli di Napoli. Nel 2021 si è candidato sindaco di Napoli appoggiato dal centrodestra; elezioni comunali vinte dal candidato di centrosinistra G. Manfredi. Tra le pubblicazioni: Male capitale. La misera ricchezza del clan dei Casalesi (2016) e NCO, le radici del male (2021).All' incontro presenzieranno personalità esperte dell'argomento con acquisita competenza ed esperienza.La cittadinanza tutta è invitata.