Consiglio Comunale, preliminari e polemiche

Per buona parte della mattinata il Consiglio Comunale (convocato per oggi in prima convocazione; seconda fissata per venerdì 18 novembre alla stessa ora) è stato dedicato agli interventi preliminari, prima di procedere ad argomenti come il "Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024 e dell'elenco annuale 2022. Aggiornamento annualità 2022", l' "aggiornamento piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023. Approvazione aggiornamento annualità 2022"; e la "realizzazione di un sottovia carrabile e pedonale al km 606+820, sostitutivo del passaggio a livello alla stessa progressiva della linea ferroviaria Bologna Lecce. Approvazione del progetto definitivo", ed altri importanti punti fino ad un totale di 14 all'ordine del giorno.In particolare sono intervenuti per Fratelli d'Italia il consigliere Andrea Ferri, che ha posto l'accento sui problemi della sicurezza (e della scarsa illuminazione) nella zona di Capirro, sulla situazione del verde in città e delle condizioni dell'Amet; Giovanni Di Leo della Lega ha puntato il dito sul "rewampig" della ricicleria Amiu, ma anche sulle condizioni del verde e dell'igiene in alcune zone della città come via Borsellino; Luca Morollo di Sinistra Italiana ha dato lettura e chiesto l'adesione alla rete Recovery Sud; Vito Branà del M5S è tornato ad insistere sulla questione delle zone a traffico limitato e dei parcheggi, in particolare quello della stazione, chiedendo a che punto sia il Piano urbano della mobilità sostenibile. Infine Pasquale De Toma per Forza Italia ha evidenziato problematiche legate al porto, nello specifico alla necessità di una operazione di dragaggio, di cui l'ultimo intervento risale al 2002.Poi l'intervento del presidente del consiglio comunale, in qualità di consigliere del Pd, Giacomo Marinaro, che dopo aver elencato una serie di interventi in itinere in particolare per quanto riguarda le strutture sportive cittadine (polivalente via Parini e pista di atletica) ha puntato il dito contro quella che a suo parere sarebbe una "scarsa collaborazione" fra alcune componenti della maggioranza, di come in questo momento le deleghe in capo al sindaco siano troppe e di come sia necessario al più presto la nomina di nuovi assessori, principalmente dei due che andrebbero a ricoprire le caselle lasciate vuote dai dimissionari Colangelo e Zitoli.Ha poi non velatamente accusato l'assessore Lignola di aver messo in disparte le numerose problematiche legate all'Amet, concentrandosi su altri settori.Sul prosieguo de lavori riferiremo in altro articolo successivamente.