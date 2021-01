Consulta ambientale, M5S: «Non si perda altro tempo»

L'attivazione della consulta ambientale, il cui regolamento fu approvato in consiglio comunale nel dicembre del 2019, è quello che il nostro portavoce Vito Branà ha chiesto nella commissione ambiente tenutasi lunedì 25 gennaio.Considerata l'importanza di avere un strumento consultivo per scelte che coinvolgono l'ambiente sempre più al centro della buona amministrazione di una città, la commissione all'unanimità ha fatto suo l'invito da rivolgere all'Assessore all'Ambiente dott.ssa Merra affinché compia le attività necessarie alla convocazione tramite avviso pubblico, delle associazioni che hanno svolto attività legate all'ambiente.Ad ottobre dello scorso hanno avevamo auspicato che tra i primi compiti della nuova amministrazione ci fosse stato l'avvio dell'iter per costituire la Consulta ambientale (https://www.trani5stelle.it/2020/10/consulta-ambientale-e-raccolta.html).Siamo certi che la consulta possa costituire uno strumento valido e a nostro parere imprescindibile per attuare scelte condivise e partecipate in materia ambientale.Ancora una volta, da forza di opposizione, riteniamo che la nostra attività debba essere anche di stimolo e impulso affinché l'amministrazione metta in atto le migliori pratiche per il buon governo della città soprattutto su temi di primaria importanza quale l'ambiente, la salute ed il rispetto del territorio.