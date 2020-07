Conte non esclude il prolungamento dello stato di emergenza

Lo stato di emergenza in Italia potrebbe essere prolungato fino al 31 dicembre, a causa dell'emergenza Coronavirus ancora in corso. Un'ipotesi concreta annunciata dal premier Giuseppe Conte, che ha subito precisato: «Faccio solo una riflessione anticipatoria. Una decisione collegiale importante, che sarà presa insieme in consiglio dei ministri».«Tutto questo non significa che non teniamo sotto controllo la curva epidemiologica. Con l'eventuale proroga siamo nella condizione di continuare ad adottare le misure necessarie, anche minimali» ha aggiunto.Stato di emergenza attualmente in scadenza il 31 luglio: «Se non prolungassi, non avremmo più neanche i mezzi e gli strumenti per continuare a monitorare, per poter intervenire e nel caso predisporre chiusure di attività in territori molto predeterminati e circoscritti» ha concluso Conte.