Continua la protesta degli agricoltori, iniziata la mobilitazione verso Trani

Non cessa la protesta degli agricoltori, e con loro non cessa la lunga marcia dei trattori che, da circa un mese, attraversa tutta Italia in cerca di un miglioramento delle loro condizioni. Nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio, hanno raggiunto, sempre marciando sulla SS16bis, la zona di Bisceglie, proiettati e diretti verso Trani. Sempre ieri, in mattinata, i manifestanti si sono diretti da Barletta verso Bari.L'obiettivo è chiaro: incontrare il governatore Emiliano, per discutere e chiarire sul 'caso'.Poi, nella giornata del 27 febbraio, ci sarà una manifestazione nel capoluogo, a Bari, presso la sede del Consiglio regionale della Regione Puglia in via Gentile.