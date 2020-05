Coronavirus, a Trani altri due contagi collegati ai casi delle scorse ore

Si tratta di appartenenti allo stesso nucleo familiare. Sale a 29 il numero dei contagiati in città

Anche oggi, sabato 2 maggio, si registrano due nuovi casi positivi al Coronavirus seguito dell'esito dei tamponi effettuati a due delle persone contagiate nei giorni scorsi. Si tratta del marito della 78enne ricoverata nel pomeriggio del 1 maggio e della moglie di uno dei casi annunciati nei giorni scorsi, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare.Presumibilmente questo gruppo di contagi ha come origine una visita effettuata da uno dei contagiati all'interno dell'ospedale Bonomo di Andria. Entrambi i due nuovi casi al momento vivono nelle loro abitazioni in isolamento domiciliare.Sale così ail numero dei contagi in città.