Coronavirus e controlli, buono il bilancio della domenica di Pasqua: nove soggetti sanzionati

Nove soggetti sanzionati per aver violato le restrizioni per contrastare la diffusione del covid-19, oltre 150 controlli complessivi effettuati a macchine e persone. È questo il bilancio delle attività di presidio del territorio di Trani nel giorno di Pasqua. I controlli hanno visto impegnati agenti della Polizia Locale, le associazioni del centro operativo comunale di protezione civile, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e le Guardie campestri.Nel complesso i cittadini tranesi hanno rispettato le prescrizioni anche se non sono mancati in città alcuni episodi che hanno determinato il pronto intervento delle forze dell'ordine. Per i controlli sono stati utilizzati anche droni coadiuvati dal sorvolo di un elicottero dei Carabinieri. Attenzionata la zona di Capirro. Nelle campagne, dove erano stati istituiti specifici posti di blocco, non si è registrato alcun assembramento. Oggi si replica.La Polizia Locale è intervenuta anche per una segnalazione sul litorale. A richiamare l'attenzione delle Istituzioni e degli agenti la comparsa in acqua di una chiazza arancione che faceva sospettare qualche pericoloso sversamento in mare. Anche in questo caso l'attenzione è stata molto alta. Si è subito verificato che trattasi di un fenomeno causato dalla fioritura microalgale di "Noctiluca Scintillans" ed alla sua caratteristica bioluminescenza.