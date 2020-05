Coronavirus e solidarietà, donati quindici tablet alla scuola Petronelli per la didattica a distanza

A nome di tutta la Comunità Scolastica del II Circolo Didattico Petronelli esprimo il nostro infinito ringraziamento alla Ditta Frantoio Oleario Muraglia di Andria, il cui legale rappresentante è un genitore di un'alunna frequentante la nostra scuola, per la donazione di quindici tablet effettuata in data odierna. In questo particolare periodo di difficoltà per tutte le famiglie, ed in particolare per alcune della nostra scuola, la mancanza di dispositivi digitali diventa gravemente penalizzante per la fruizione della Didattica a Distanza da parte dei minori.La scuola, grazie a finanziamenti ministeriali, ha potuto acquistare alcuni tablet, già consegnati agli alunni con la preziosa collaborazione dei volontari coordinati dal Sindaco di Trani, dal Dirigente dell'Ufficio di Piano e dall'Assessorato ai Servizi Sociali, purtroppo numericamente insufficienti a fronte delle esigenze rilevate.Pertanto la donazione ricevuta quest'oggi assume una rilevanza significativa per una duplice valenza: didattico- formativa, in quanto consentirà di fornire in comodato d'uso a quindici alunni i dispositivi atti alla fruizione delle lezioni ed all'esecuzione delle esercitazioni; sociale, in quanto contribuisce ad abbattere il rischio di emarginazione dal processo educativo per le fasce più deboli.Nessuno escluso: è questa la nostra mission. Aggiungeremo: #un tablet per tutti! Rinnoviamo il più vivo ringraziamento e la profonda stima per la sensibilità manifestata nel "prendersi cura" dell'altro.- Giuseppina Tota, dirigente scolastico