Coronavirus, Emiliano alle famiglie: «Non mandate i vostri figli a scuola»

Conferenza stampa Michele Emiliano

«Invito le famiglie a non mandare a scuola i propri figli. La mia ordinanza consentirà alle famiglie di non mandare a scuola i propri figli ma soprattutto consentirà di tutelare anche gli insegnanti. Da oggi la Regione Puglia invita tutte le famiglie pugliesi e tutti gli studenti a non frequentare luoghi scolastici a tutela della propria salute». Questo il consiglio del presidente della Regione Puglia ai genitori. Emiliano in conferenza stampa ha illustrato la sua ordinanza che permette che le assenze precauzionali causa Coronavirus saranno giustificate per decreto e che anche se si superasse il limite massimo questo non pregiudicherà l'anno scolastico.Emiliano ha ribadito che la decisione di chiudere o meno le scuole non spetta alla Regione, ma è in capo al Governo e al momento tale precauzione non è prevista per il sud Italia, anche se da giorni è stata fatta richiesta al premier Conte. Inoltre ha fatto il punto della situazione contagi, sottolineando come la situazione al momento non sembra essere ancora sotto controllo nella provincia di Foggia.