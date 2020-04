Coronavirus, indiscrezioni da Roma: dal 4 maggio ok agli spostamenti e dall'11 negozi aperti

Per ora si tratta ancora di indiscrezioni riportate da diverse fonti vicine a Palazzo Chigi (come riporta l'Ansa), ma se fossero confermate si andrebbe verso un allentamento delle misure restrittive in vigore ormai da quasi due mesi a causa del Coronavirus. Il piano per la Fase 2 prevede una ripartenza all'insegna della massima cautela nella consapevolezza che si dovrà sempre tenere sotto controllo la curva epidemiologica per non farsi trovare impreparati in caso di un aumento dei casi.Oggi diversi incontri si sono svolti a Palazzo Chigi tra parti sociali, Regioni, Anci e rappresentanti delle Province. Queste quindi le probabili novità: dal 4 maggio sarà possibile uscire di casa e spostarsi da un comune all'altro all'interno della regione, sì alla vendita da asporto per la ristorazione, riapertura negozi dall'11 maggio e ristorazione dal 18. L'ufficialità arriverà entro la settimana e indicherà nel dettaglio il programma nazionale.