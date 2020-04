Coronavirus, l'associazione "Città Nuova" dona cento mascherine al personale della Polizia Penitenziaria

Ancora un gesto di generosità da parte dell'Associazione onlus "Città Nuova". Questa mattina, il volontario Vincenzo Montrone ha effettuato la consegna di 100 mascherine ai Dirigenti dell'Organizzazione Sindacale CNPP di Trani, da destinare al personale della Polizia Penitenziaria.I dispositivi di protezione, con lo stemma del Corpo di Poliza Penitenziaria, sono stati realizzati da un'azienda della città di Andria, gestita dall'imperenditore Francesco Caterino.Una iniziativa importante, quella operata dall'Associazione in accordo con il l'O. S. CNPP-Bat, che ha inteso rendersi partecipe per la salvaguardia della salute di chi, in prima linea, deve affrontare l'emergenza sanitaria e che, per questo, necessita di protezioni adeguate per assicurare la continuità dei servizi essenziali, limitando il diffondersi del COVID-19.