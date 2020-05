Coronavirus, l'esercito da ieri a Trani contro gli assembramenti

Inizia dalle tre città capoluogo il servizio del militari dell'Esercito per scongiurare gli assembramenti nelle zone di maggiore aggregazione del territorio. L'attività condotta dalle pattuglie, in ausilio a quella portata a vanti dalla Forze dell'ordine sin dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, ha preso il via ieri sera a Trani, ma nei prossimi giorni verrà svolta sia in orari diurni che serali.Ad essere interessati dai controlli saranno le zone del centro storico, sede della movida e dell'intrattenimento, i parchi cittadini e le litoranee sulle quali, con l'arrivo della bella stagione, il rischio di assembramenti è particolarmente elevato.