Coronavirus, Ops attiva uno sportello virtuale per un sostegno concreto

Lo sportello, in tempi di coronavirus, è rigorosamente virtuale, ma l'aiuto è assolutamente concreto ed è rivolto a famiglie, persone sole, bisognosi, che in questo momento storico così delicato, hanno la necessità di sentirsi supportati a 360 gradi. L'idea è dell'Osservatorio per le Politiche Sociali, la Famiglia e la Sicurezza, nato a Trani, in Puglia, per volontà del suo presidente e amministratore unico della casa editrice AdMaiora, Giuseppe Pierro, e che in breve tempo si è diffuso in tutta Italia, realizzando una sede operativa anche a Roma. La proposta di istituire lo sportello virtuale, si è concretizzata nelle ultime ore, durante una riunione tenutasi con i soci fondatori un una stanza virtuale. L'idea nasce dalla riflessione che un evento critico e limitativo della libertà di questa portata possa produrre un impatto (e delle ripercussioni) piuttosto gravi sia in termini emotivi che, nei casi più gravi, di tenuta psichica. Intesa, quest'ultima, come la possibilità di accedere alle proprie risorse interne per far fronte ad un evento. Da qui la possibilità che un aiuto esterno possa essere di supporto e di sostegno a chi, in questo momento, sente di subire eccessivamente il peso della situazione.L'osservatorio offre, dando la possibilità di un contatto diretto con i mostri professionisti:- Consulenza psicologica-psicoterapeutica-forense.Referente: Dott.ssa Allegra Sangiovanni- Consulenza legale: diritto di famiglia e minorile. Avv. Mariarosaria Della Corte - cell. 366.4854640Avv. Sara Cerrocchi - cell. 349.2124196Avv. Damiano Pezzotti - cell. 328.1622819Avv. Tullia Pisano - cell. 347.7899173- Consulenza legale: diritto civile.Referente: Avv. Giovanni De Luca- Consulenza legale: sicurezza delle cure.Referente: Prof. Avv. Michele Filippelli direttore scientifico Alcmaeonemail: anna@annajuricic.com - Referente: Dott.ssa Tiziana Francia - cell. 327.8732487- Consulenza sindacale sul lavoro e sulle vittime del dovere. Referente: Dott. Domenico Mastrulli."Nonostante l'impossibilità degli incontri dal vivo, così come siamo da sempre abituati a fare, seppur provenendo da varie zone d'Italia, continuiamo la nostra attività con le piattaforme virtuali. Modalità in cui si svolgeranno questi sportelli di "pronto soccorso" - ha spiegato il presidente di Ops, Giuseppe Pierro. "Ringrazio pertanto i fautori di questa iniziativa, la vice presidente avv. Mariarosaria Della Corte e dott.ssa Allegra Sangiovanni, e tutti i soci che hanno messo a disposizione in maniera gratuita la propria professionalità". Un'iniziativa lodevole in un momento in cui la gente, chiusa in casa, può ritrovarsi in condizioni di debolezza psico-fisica, lasciandosi andare alla solitudine e alla tristezza. "Ho voluto riunire il direttivo in uno sportello virtuale al fine di proporre la creazione immediata di un "pronto soccorso psico - legale - ha spiegati la vice presidente di Ops, Mariarosaria Della Corte. I soci fondatori sono stati subito propensi alla creazione dello stesso. In questo momento storico in cui molti consultori e studi legali sono chiusi per forza di cose, noi offriamo un servizio gratuito di assistenza psicologica, legale, mediazione, lavoro e previdenziale".Chi ha bisogno di Ops può inviare una mail a osservatoriopolitichesociali@gmail.com o contattare i numeri dei referenti legali. Il servizio è completamente gratuito.