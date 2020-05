Coronavirus, Trani registra il suo sesto decesso: morta la 78enne ricoverata

E' deceduta alle 3 di oggi, lunedì 4 maggio, la 78enne di Trani risultata positiva al Coronavirus lo scorso Primo Maggio e che era attualmente ricoverata nel reparto di terapia intensiva di Bisceglie. La donna, con patologie pregresse, si è aggravata nelle ultime ore e per lei non c'è stato più nulla da fare. La paziente aveva contratto il virus nell'ospedale di Andria dove era stata ricoverata per altri motivi di salute ma una volta rientrata a casa aveva avvertito i primi sintomi, da qui il suo trasferimento all'ospedale Covid di Bisceglie.Salgono così a sei i decessi in città dall'inizio dell'emergenza.Rispetto ad una brutta notizia ne arrivano due positive. La prima riguarda una serie di tamponi collegati ad uno dei contagiati che poteva essere entrato in contatto con la vittima: nei giorni scorsi sono stati pertanto effettuati circa una ventina di tamponi, risultati tutti negativi.Negativi anche gli esiti dei tamponi effettuati sia ai pazienti che al personale di assistenza della casa di riposo Bassi: un risultato analogo a quello registrato a Villa Dragonetti.