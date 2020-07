Cosa dicono di Raimondo Lima dalla Provincia, da Roma e da Bruxelles

Raimondo Lima : "Credo molto nella Comunità, nel Territorio e nei rapporti umani e politici che abbiamo costruito in questi anni.Ho chiesto a tutti gli amici dei comuni della provincia, così come ai nostri onorevoli di riferimento a Roma e Bruxelles, di scrivere qualcosa per aiutarmi a raccontarvi chi sono e come si costruisce, nel tempo, una candidatura ed un percorso politico. ""Coraggio, passione ed impegno fanno la differenza in ogni attività. Anche in politica. Raimondo Lima da sempre rappresenta la sua Comunità e si dedica al Territorio. Oggi raccoglie la Sfida per riscattare la Puglia. Rendere la sua Regione simbolo delle grandi potenzialità del Sud e dell'Italia intera, è il suo grande obbiettivo e quello di Fratelli d'Italia.""Raimondo Lima rappresenta l'anello di connessione tra la generazione dei giovani e quella successiva. Lui le rappresenta bene entrambe : da sempre a destra, esempio di militanza prima e di capacità amministrativa poi. Coerente, deciso, preparato, ha portato Fratelli d'Italia a straordinari risultati nella BAT, dimostrando di saper aggregare e fare sintesi. Ha tutte le carte in regola per poter fare passi in avanti, per questo è un valido candidato alle prossime elezioni al Consiglio regionale.""Ho conosciuto Raimondo Lima poco prima di entrare in Fratelli d'Italia. Sin da subito mi hanno parlato della sua tenacia amministrativa, che spesso l'ha visto in trincea da solo per opporsi alla cattiva gestione della cosa pubblica nella città di Trani. Non solo : mi hanno raccontato di come, da presidente provinciale di Fratelli d'Italia nella BAT, abbia portato il partito a percentuali molto alte distinguendosi nell'azione di reclutamento. Ho avuto poi modo di constatare personalmente la sua capacità politica attrattiva, inclusiva, fatta di azioni e non solo di idee. Per questo ritengo che Raimondo sia, anche per la sua giovane età, un modello da seguire nonché un valido candidato a rappresentare la BAT in Consiglio regionale.""Conosco Raimondo Lima da molti anni e con lui ho condiviso l'esperienza del movimentismo giovanile. Da sempre a destra e da sempre innamorato della sua terra, Raimondo è stato protagonista di importanti battaglie sul territorio. Ha consolidato una posizione di rappresentanza istituzionale risultando sempre eletto al consiglio comunale e adesso i tempi sono maturi perché possa rappresentare la BAT in Regione Puglia. La più grande garanzia che Raimondo Lima offre ai suoi elettori è una storia fatta di passione politica, coerenza e trasparenza ed in questi tempi strani poter votare un candidato sapendo che lo si troverà sempre dalla stessa parte è una fortuna! ""Fin da ragazzino Raimondo ha sempre saputo unire la voglia di cambiare il mondo e l'amore viscerale per la sua città. Tantissimi ragazze e ragazzi da tutta Italia hanno potuto conoscere la bellezza di Trani grazie ai suoi racconti e ai suoi inviti. Questo amore lo ha portato nelle Istituzioni, con la sua ormai lunga esperienza da amministratore. Un'esperienza che merita di continuare e di conoscere responsabilità sempre maggiori. Forza Raimondo !""Alla Puglia, per diventare grande, non manca niente, se non una classe dirigente che sia all'altezza delle sue speranze e delle sue possibilità, per questo non avrei dubbi a scegliere Raimondo Lima, un giovane che da sempre è sinonimo di affidabilità, competenza, serietà e lungimiranza.""Raimondo Lima è forse uno dei più giovani dirigenti e amministratori di Fratelli d'Italia Puglia. L'ho visto nella sua azione amministrativa di opposizione al Comune di Trani, contraddistinta dall'effervescenza della sua età, dalla passione e dagli anni di militanza che ha alle spalle. Raimondo è ciò che dovrebbero essere oggi tutti i giovani che ambiscono a diventare amministratori. Non a caso sarà uno dei nostri candidati al Consiglio Regionale.""Ricordate quei compiti classici che ci venivano richiesti quando eravamo alle elementari ? "Descrivi il tuo compagno di banco". E così ci impegnavamo a trovare le parole giuste che potessero adeguatamente rappresentare la persona da descrivere. E allora oggi mi siedo fra i banchi, quelli della politica, e descrivo Raimondo, il mio compagno di militanza, di trincea, di innumerevoli passate e future battaglie. Sempre dalla stessa parte, sempre dalla parte giusta. Sempre l'interesse generale della collettività da anteporre a quello particolare. Sentinella di legalità in Consiglio comunale, per questo ci fidiamo di lui. Gli aggettivi che lo descrivono meglio : coerente, preparato, attento, premuroso, un po' cocciuto, ma affidabile. Patriota. I colori che lo descrivono meglio : verde come la speranza, bianco come la coerenza, rosso come i suoi capelli. Lima, un voto tricolore.""Alle notevoli qualità personali, bisogna aggiungere il suo apprezzato impegno nel contribuire al bene comune, cui offre esperienza politica e cultura. Raimondo Lima potrà rappresentare efficacemente nelle sedi regionali i bisogni della nostra Trani e della BAT, sollecitandone la crescita politica, economica e culturale. Ecco perché va sostenuta la sua candidatura.""Caparbio, determinato. Instancabile, sempre pronto a portare avanti battaglie di legalità e buona amministrazione. La sua presenza in Consiglio Regionale costituirà una ottima opportunità per la crescita del nostro Territorio."Raimondo Lima è un giovane uomo che ha dimostrato due doti fondamentali nell'azione politica : la coerenza e la costanza. Coerenza e costanza significano soprattutto affidabilità. Votare per qualcuno è fidarsi. Di Raimondo Lima ci si può fidare.""Con Raimondo non si candida in Regione solo un autorevole rappresentante di Fratelli d'Italia, ma una COMUNITA' che sin dall'inizio ha lottato per i Valori della Destra e si è fatta carico della sua Storia.""Ho conosciuto Raimondo 5 anni fa, all'indomani della mia adesione a Fratelli d'Italia. Condividiamo la stessa Passione per la Politica, credendo fortemente nei Valori e nelle Idee di Fratelli d'Italia. Nel corso degli anni ho apprezzato la sua caparbietà e la sua dedizione, rivolte alla crescita del partito nella provincia di Barletta Andria Trani, risultato ad oggi ottimamente raggiunto. Si è così dimostrato una persona preparata e concreta. La Passione e la conoscenza amministrativa, svolgendo da diversi anni il ruolo di Consigliere comunale nella città di Trani, lo rendono una persona pronta ad affrontare e risolvere le diverse sfide che attendono il nostro territorio, interpretando e facendosi portatore di una "ventata" fresca, capace di rappresentare i bisogni della Società moderna.""Raimondo è stato tra i primi a credere nel progetto Fratelli d'Italia dalla sua fondazione incarnandone lo spirito e la dedizione con presenza e vicinanza sul territorio. Questa nuova sfida è la dimostrazione che c'è una generazione che ci crede facendosi testimone di valori e ideali di una parte politica che ha sempre lavorato per il bene dei cittadini.""Raimondo è preparato, una macchina da guerra, attento e instancabile. Insidioso contro ogni forma di ingiustizia!"Coerenza, tanti anni di militanza e grande impegno sul territorio fanno la differenza. L'essere stato sempre dalla stessa parte con la schiena dritta è un valore aggiunto fondamentale in politica. È arrivato il momento di trasformare le idee in azioni per far crescere la nostra provincia.""Raimondo è il perfetto "bravo ragazzo", sempre disponibile e attento affinchè ogni cosa proceda nella giusta direzione. L'ho conosciuto quando già da ragazzini abbiamo militato nel movimento giovanile, oggi entrambi con fierezza rappresentiamo le nostre città nei rispettivi consigli comunali, a dimostrazione che la militanza, la tenacia e la coerenza pagano sempre. Il futuro appartiene ai giovani.""Raimondo Lima, uomo di partito, dal volto garbato ma dalla grande corazza di conoscenza e sapienza. Politica, dovuta ad un lungo percorso di coerenza ed appartenenza ad un unico partito dai grandi valori ed ideali, che oggi prende il nome di "Fratelli D'Italia" di Giorgia Meloni. Un patriota, un italiano che ha messo a servizio del popolo la sua persona, affinché potesse essere strumento di ascolto e di risoluzione delle problematiche che affliggono il nostro Paese. Dico nostro perché l'operato di Raimondo non si è limitato alla sua città, Trani, bensì, si è prodigato per tutti i fratelli e le sorelle di partito al fine di far crescere lo stesso nell'intero territorio della BAT. L'art. 1 della costituzione ci ricorda che il POPOLO E' SOVRANO e come tale è stato difeso, ascoltato e servito da Raimondo con il suo elmo della conoscenza. Votare Raimondo, significherebbe, affidare il proprio futuro ad un uomo la cui coerenza è una garanzia, il suo impegno una certezza, il suo lavoro un successo.""Votare Lima significa votare Meloni. Io voto la concretezza, la lungimiranza, la modestia, l'equilibrio di comportamento e di giudizio, l'idealismo, il realismo e la passione politica, il senso di responsabilità verso il bene comune, la lealtà, la coerenza.""Raimondo Lima è Conoscenze, competenza, coerenza e tanta tanta Serietà.""Per Raimondo è un'altra sfida. Un'altra fra le tante che ha accettato con slancio, gratitudine, senso di responsabilità, grande umiltà e con una giusta dose di timore. Auguro a Raimondo di vincere ed in punta di piedi di arrivare in alto, superando diffidenze, pregiudizi e ostacoli. Sono certa affronterà questa sfida con coerenza, lealtà e profondo rispetto come solo lui sa fare e ci ha insegnato a fare quale segretario provinciale. Vinci per noi, per Fratelli d'Italia.""Per come ho conosciuto Raimondo, ho poche parole per descriverlo : una persona leale, capace, onesta, molto competente e con valori profondi. Questo è Raimondo Lima.""Da quando ho smesso di fare politica, circa 10 anni fa, Raimondo è uno dei pochissimi che ho lasciato da una parte e dalla stessa l'ho trovato. Può sembrare una cosa strana ma in un periodo, come quello che stiamo vivendo, di smarrimento valoriale ed ideale ma soprattutto di personalismi, sapere di trovare un politico sempre dalla stessa parte, sempre con i piedi per terra e soprattutto sempre presente ed a disposizione nei 365 giorni dell'anno e mai solo in campagna elettorale, non è cosa usuale ; Raimondo Lima è così."