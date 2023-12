Impero e Supercinema, Lima: «Importante valutare non solo i costi iniziali ma anche quelli per la messa in sicurezza»

«Bottaro e l'arte immobiliare. La stessa amministrazione capace di regalare un immobile come Palazzo Carcano - per il quale lo stesso comune aveva negli anni investito e speso migliaia di euro per ristrutturarlo in Consiglio comunale discuterà e delibererà l'autorizzazione per l'acquisto di due altri immobili (Ex cinema "Impero" ed ex "Supercinema")»: sono le parole di Raimondo Lima (Fdi).«Al netto dell'opportunità sulla quale si può certamente discutere, sarà importante valutare non solo i costi iniziali ma anche quelli relativi ai lavori che questi due immobili necessitano per la messa in sicurezza e la fruizione degli stessi. Credo altresì importante capire come il Comune intenda gestire gli stessi senza necessariamente avvalersi del solito associazionismo di bandiera. .Se prendessimo in considerazione solo ed esclusivamente questa tipologia di approccio dell'amministrazione nei confronti di immobili dalla rilevanza storica e culturale, quale Privato avrebbe mai da un lato regalato un ristrutturato Palazzo Carcano e dall'altro acquistato questi altri due immobili che presumibilmente sono da ristrutturare o mettere in sicurezza? Quale Privato avrebbe acquisito nuovi immobili se allo stesso tempo non si valorizzassero quelli di proprietà come ad esempio Palazzo Vischi, il Fondaco dei Longobardi, la casa natale di Giovanni Bovio? Buona discussione nell'interesse della città».