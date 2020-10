Covid, la scuola Baldassarre chiusa anche sabato 24

Resterà chiusa anche per la giornata di sabato 24 ottobre la scuola media Baldassarre di Trani, provvedimento che si è reso necessario a seguito di un caso di positività al covid-19 riscontrato in una docente dell'istituto. A volerlo è stato proprio il Dirigente scolastico che già nella tarda serata di giovedì 22 aveva comunicato alle famiglie degli studenti la necessità di chiudere il plesso scolastico per l'intera giornata di venerdì 23 per poter permettere le operazioni di sanificazione.La decisione di prolungare il provvedimento è invece stata comunicata solo nella serata di venerdì al Sindaco alla luce di un nuovo caso riscontrato sempre tra il personale docente e quindi al fine di tutelare la salute dei ragazzi. Proprio alcuni degli studenti della Baldassarre, nella giornata di venerdì, sono stati contattati dalla Asl per poter effettuare i tamponi necessari a controllare la diffusione del virus.