Covid19, sono 1434 i nuovi casi registrati in Puglia, di cui 150 nella Bat

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 12 novembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 8.936 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.434 casi positivi: 679 in provincia di Bari, 54 in provincia di Brindisi, 150 nella provincia BAT, 232 in provincia di Foggia, 121 in provincia di Lecce, 183 in provincia di Taranto, 15 residenti fuori regione.Sono stati registrati 39 decessi: 10 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 12 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 631.030 test.8.252 sono i pazienti guariti.21.255 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 30.442, così suddivisi:12.317 nella Provincia di Bari;3.257 nella Provincia di Bat;2.122 nella Provincia di Brindisi;7.127 nella Provincia di Foggia;2.243 nella Provincia di Lecce;3.146 nella Provincia di Taranto;229 attribuiti a residenti fuori regione;1 provincia di residenza non nota.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.