Covid19, una vittima fra i dipendenti contagiati al Tribunale di Trani

Fra i freddi numeri del bollettino Covid19 quotidiano, fra contagi e tamponi, si registra purtroppo anche il primo decesso di un dipendente della Procura presso Tribunale di Trani, classe '56 e residente a Barletta, che era però in isolamento e poi era stato ricoverato in ospedale a Bisceglie già da più di 15 giorni.Come si ricorderà, inseguito ad alcuni casi di contagio registrati nelle passate settimane, che avevano interessato anche alcuni magistrati, i vertici di Palazzo Torres avevano preso delle decisioni relativamente alle sanificazioni e rinvio delle udienze, mentre si rimane in attesa dell'attuazione dello smart working per il personale.