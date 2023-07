Croce Bianca, incontro delle associazioni tranesi per le iniziative del memorial Mauro Cignarelli

L'Associazione diabetici DIAbat e Croce Bianca organizzano il 5 luglio 2023 presso la sala consiliare di Croce Bianca alle 19.30 una riunione cui sono invitate tutte le associazioni (alcune già agglomerate in gruppi, come "Esserci" e "CAT"), enti e aziende interessate a costituire in città una super-associazione, costituita dalle menti più attive e creative in modo da portare avanti un grande articolato progetto di rinascita culturale, artistica, ecologica ed economica della nostra città. Questa ripresa è possibile, a partire dalla condivisione del riconoscimento di un grande concittadino tranese, il prof. Mauro Cignarelli, scomparso 5 anni fa, da eleggere e onorare come personaggio illustre di questa città, da additare ad esempio per le nuove generazioni. Alla manifestazione verranno anche presentati gli eventi del Memorial Mauro Cignarelli.