Da oggi i festeggiamenti solenni in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano

"Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici": con queste parole - che rappresentano la vita dei Santi Martiri Cosma e Damiano, che come Cristo hanno speso la vita consolando i sofferenti e curando gli infermi - si apre l'invito di Monsignor Saverio Pellegrino e di don Michele Torre, insieme al Priore Nicola Loprieno, ai fedeli e alla cittadinanza alle celebrazioni a loro dedicate. Viene ricordato come i due Santi Martiri, come Cristo, non abbiano temuto di versare il proprio sangue per dare testimonianza a colui che Via Verità e Vita.Il programma comincia proprio oggi, a devozione di questi Santi che costituiscono un esempio di prontezza e coraggiosa di testimonianza della fede in ogni circostanza, con la novena officiata nella chiesa di Santa Maria di Dioniso dal reverendissimo Don Francesco Milillo, vice parroco della parrocchia Santissima Trinità in Barletta.L' inizio delle celebrazioni sarà aperto da un lancio di mortaretti e alle 18:00 con il santo rosario e di seguito la novena la celebrazione eucaristica .Di seguito il programma:Solenne Novena in onore dei Santi COSMA e DAMIANO presso la chiesa di S. Maria di Dionisio- Trani officiata dal Rev.mo don Francesco Milillo, Vice parroco della parrocchia SS. Trinità di Barletta.Ore 18.00 apertura della festa con lancio di mortarettiOre 18.00 S. RosarioOre 18.30 Novena- Celebrazione eucaristicaLunedì 25 settembreVigilia della solennità dei SS. MediciOre 18.00 Santo RosarioOre 18.30 Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Saverio Pellegrino, parroco della parrocchia S. Francesco.Consegna degli attestati di benemerenza ai Confratelli che hanno compiuto il 50° d'iscrizione al Pio Sodalizio.Martedì 26 settembreSolennità liturgica dei Santi Cosma e DamianoOre 7.00 Santa messa celebrata da don Michele Torre, vice parroco della parrocchia di San FrancescoOre 8.30 Santa messa celebrata da don Mimmo Gramegna, parroco della parrocchia Spirito Santo.Ore 10.00 Santa messa celebrata da don Vincenzo Giannico, parroco della parrocchia della Madonna delle Grazie.Ore 11.30 Santa messa celebrata da Mons. Saverio PellegrinoOre 18.30 Santa messa Solenne (Piazza della Libertà) presieduta da Sua Ecc. Mons. Leonardo D'Ascenzo, nostro Arcivescovo.Mercoledì 27 settembreGiornata degli ammalatiOre 18.00 Santo RosarioOre18.30 Santa messa Solenne per gli ammalati, presieduta da don Pasquale Quercia, Cappellano presso Universo Salute-Opera don Uva Bisceglie- Direttore dell'Ufficio Diocesano di Pastorale della salute.Giovedì 28 settembreOre 18.00 Santo RosarioOre 18.30 Santa Messa Solenne presieduta da don Michele TorreVenerdì 29 settembreOre 18.00 Santo RosarioOre 18.30 Santa messa Solenne presieduta da don Michele TorreSabato 30 settembreOre 10.30 Santo RosarioOre 11.00 Santa messa Solenne presieduta da Mons. Saverio PellegrinoOre 18.30 Solenne processione dei SS. Medici che si snoderà per le seguenti vie: Chiesa, Via Mario Pagano, Piazza Indipendenza, Corso Vittorio Emanuele, Piazza della Repubblica, Chiesa Sant'Antonio, via Pietro Palagano, via Aldo Moro, rientro.Ore 21.45 Spettacolo pirotecnico a cura della Pirotecnica Teora S.r.l. – Venosa.Domenica 1 ottobreReposizione delle SS. EffigiOre 9.00 Santa messa e preghiera di ringraziamento, canto del TE-DEUM