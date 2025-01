Da Trani agli Stati Uniti: Serena Valluzzi e Paolo Scafarella in tour musicale

sono due giovani pianisti, attualmente docenti di conservatorio, dopo aver vinto diversi premi in prestigiosi concorsi pianistici e aver tenuto numerosi appuntamenti di rilievo nel panorama musicale contemporaneo, saranno impegnati in una serie di concerti che li vedrà, 31 anni, tranese, insegna Pianoforte principale al Conservatorio Statale di Musica "Nino Rota" di Monopoli, mentre, 30 anni, è nata a Santeramo ma è ormai naturalizzata tranese e presta servizio come docente di Pianoforte principale presso il Conservatorio Statale di Musica "F. Cilea" di Reggio Calabria. entrambi amanti della città di Trani, hanno organizzato, nello scorso anno, la prima edizione del "Trani Classic Festival", che ha riscosso un notevole successo, non solo per la qualità degli artisti arrivati nella città, ma anche per la lodevole iniziativa di rendere i concerti gratuiti.Fra qualche giorno, Paolo e Serena quindi partiranno alla volta gli Stati Uniti, per una serie di concerti che li coinvolgerà. Il repertorio portato in scena spazierà da Chopin a Stenhammar,in Arizona, eseguendo il II concerto di Stenhammar, accompagnato dalla "Southern Arizona Symphony Orchestra", mentreche, invece, suonerà a Riverside, in California, con la "La sierra Symphony Orchestra", portando in scena il II concerto di Chopin. Un pezzo di Trani parte per gli Stati Uniti, rendendo orgogliosa la città di un così grande talento e virtuosismo, testimoniando il fermento culturale che anima il nostro territorio.