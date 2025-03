Sergio Cristoforo Barracchia e Simone Curci protagonisti al Campionato Italiano di Muay Thai,

Powered by

4 foto Barracchia e Curci

ambedue tranesi sedicenni, hanno esordito alsvolti al Palatorrino di Roma nel primo fine settimana di marzo, diuna attività nota anche come thai boxe, boxe tailandese o pugilato tailandese, arte marziale e sport da combattimento a contatto che utilizza una vasta gamma di percussioni in piedi e di tecniche d'aggancio. I ragazzi con incredibile determinazione e spirito di sacrificio grazie al loro impegno costante, grazie ad un'ottima preparazione agonistica del maestrohanno rappresentando al meglio la. L'esordio dei ragazzi è stati molto positivo e fa ben sperare per il futuro.