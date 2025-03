Domenico Virgilio, giovane pizzaiolo tranese, al Trofeo MSC Crociere

10 foto Domenico Virgilio MSC

Domenico Virgilio è un giovane pizzaiolo tranese ed ha 30 anni. Ha superato le selezioni per partecipare, dal 18 al 25 Marzo, al. Una competizione internazionale sulla pizza, di alto spessore, dal taglio televisivo in stile Master Chef con numerosi Sponsor e diversi Premi in palio. Domenico è certamente un ragazzo talentuoso e determinato. Ha alle spalle, infatti, un lungo ed articolato percorso di formazione ed esperienza sul campo. Una gavetta iniziata ad appena 14 anni tra libri, studi da autodidatta, Master con Enrico Porzio e Salvatore Lionello, due riferimenti indiscussi in Italia per la pizza, ed avventure lavorative anche all'estero, in grandi città come Budapest, Londra e Francoforte.Gli piace definirsi un pizzaiolo «moderno» e adora le sfide: «È importante formarsi – ha spiegato Domenico - per capire, effettivamente, cosa si sta preparando. Alcuni pizzaioli conoscono a memoria la propria ricetta e questa resta invariata per decenni. Così facendo, gli ingredienti sono sempre gli stessi. Dal mio punto di vista, non dovrebbe essere così. Occorre studiare – ha precisato - la farina, le tipologie di tecniche di impasto, la temperatura dell'ambiente ed altri fattori che possono contribuire a rendere il pasto digeribile, leggero, scioglievole. Amo questo genere di competizioni perché consente di mettersi in gioco e confrontarsi con altri colleghi. Un'occasione irripetibile per crescere professionalmente ed umanamente. Ho avuto la possibilità di conoscere pizzaioli di tutto il mondo, anche del Venezuela e del Brasile. L'ultima competizione cui ho partecipato recentemente, a Paestum, è stato il Campionato Mondiale della Pizza a Novembre del 2024. Mi sono classificato tredicesimo su più di cento pizzaioli…è stata un'emozione incredibile. Mi attende adesso una nuova avventura affascinante, unica nel suo genere, su una nave da crociera».«Formarsi per non fermarsi», questo è il suo motto. A Domenico, da tutta la cittadinanza tranese, va il più grande, sincero e caloroso in bocca al lupo.