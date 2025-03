Federica Paradiso incanta ancora con la sua voce, pubblicato l'inedito "Ci sei riuscita Federica"

Il nuovo singolo presentato all'Auditorium San Luigi in occasione della celebrazione dell'08 marzo durante un evento organizzato da FDI di Trani

"Oggi, 8 marzo 2025, è uscito il mio nuovo inedito "Ci sei riuscita Federica" su Youtube e vi invito tutti ad ascoltarlo - così scrive la giovane artistain suo post di facebook - vorrei ringraziare Mizio Vilardi, la mia vocal coach Anna Maria Loiacono, il mio produttore Corrado Murolo, l'interprete per la LIS Nicoletta Picciariello e Luciano Zitoli per il montaggio dei miei video. Vorrei anche ringraziare tutte le persone che già hanno condiviso il nuovo video, riempite il mio cuore di gioia". Qui il link per ascoltare il brano di Federica: https://www.youtube.com/watch?v=NmRbPN7QG2I