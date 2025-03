Beniamino Marcone, attore di famiglia tranese, nel cast del film "Il Nibbio"

è un attore diplomantosi presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma nel 2008, appena può torna a Trani perchè il richiamo delle sue origini e della sua infanzia sono forti, i suoi genitori sono tranesi doc trasferitisi anni fa in provincia di Roma per ragioni di lavoro, lui è nato a Civitavecchia (RM). In questi giorniè sul grande schermo conun film cheracconta i ventotto giorni precedenti i tragici eventi del 4 marzo del 2005, quandointerpretato da Claudio Santamaria,Alto Dirigente del SISMI, sacrificò la propria vita per salvar quella della giornalista de "Il Manifesto", nel film interpretata da Sonia Bergamasco, rapita in Iraq da una cellula terroristica. Il film che vedenel cast, intreccia azione e umanità e ricorda un uomo che ha messo tutto in gioco per il valore supremo della vita, impegnandosi per salvare vite umane e mantenere la pace. Il suo omicidio resta ancora senza colpevoli.Il nostro Bha alle spalle un curriculum artistico di livello, lavora come attore per il teatro, il cinema e la televisione, dove ha partecipato con ruoli di primo piano in numerose serie TV e produzioni cinematografiche. Tra queste ricordiamo:fino alle più recenti, entrambi per la regia di Marco Pontecorvo. Ha inoltre la fortuna di essere scelto da numerosi autori come Daniele Vicari per il filme più recentemente da Nanni Moretti, Silvio Soldini, Lorenzo D'Amico de Carvalho, Ridley Scott, Anne Riitta Ciccone. Nel 2024 è stato impegnato con le riprese del film TV "Mascaria", per la regia di Isabella Leoni, attualmente è sul set della serie "La finestra vista lago", una nuova produzione Rai, regia Marco Pontecorvo.oltre che essere impegnato in ambito artistico, dal 2014 si occupa inoltre di coordinare attività formative per attori e in ambito aziendale e nel campo dell'istruzione. Cura inoltre progetti legati alla sensibilizzazione delle arti e dell'immagine cinematografica portando nelle scuole pratiche innovative in contesti socio-educativi con minori a rischio, collaborando tra i vari enti con l'associazione di categoria UNITA. Da 5 anni è condirettore artistico del festival di teatro ragazzi "La Città in Tasca" che si svolge a Roma, arrivata alla trentesima edizione. Come producer e filmaker è stato responsabile di progetti di comunicazione per importanti enti italiani ed internazionali.