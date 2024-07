Da Tricarico a Trani: un'emozione profonda la serata dedicata a Rocco Scotellaro

Nella serata di ieri, nell' "anfiteatro" di Colonna, sito in via Po, si è tenuto il secondo appuntamento della rassegna "Agorà", promossa dall'associazione Culturale "Tranensis". L' incontro è stato incentrato sulla vicenda umana, culturale e politica di Rocco Scotellaro, figura emblematica della Lucania del XX secolo. Nato circa un secolo fa, Scotellaro è ricordato per il suo impegno nella crescita e nell'emancipazione del popolo contadino, oltre che per essere stato poeta, scrittore e politico.La serata è stata condotta magistralmente dalla giornalista Stefania De Toma, che dopo ventitré anni trascorsi in Basilicata, ha presentato un'anteprima del suo lavoro dedicato proprio alla vita di Scotellaro. Attraverso le voci di sua madre, di Carlo Levi e di alcuni compagni, la De Toma ha raccontato la breve ma straordinaria esistenza di questo celebre figlio del Sud, sottolineandone l'attualità e l'urgenza di riscoprire la sua vicenda umana e poetica.La giornalista, tranese di nascita ma materana d'adozione, partendo dall' incipit della tesi di laurea del prof. Domenico Di Palo, ha poi ricordato come abbia conosciuto la figura di Rocco Scotellaro attraverso il telero che Carlo Levi dipinse per descrivere la Basilicata e per onorare il suo amico lucano. L'opera, che fu commissionata dal Comitato per le Celebrazioni del Centenario dell'Unità d'Italia, rappresentò la regione alla mostra "Italia '61".Tanti sono stati i momenti toccanti rievocati dalla voce della De Toma, grazie ai quali il pubblico presente ha potuto percepire lo spessore intellettuale e la grandezza d'animo di questo politico-letterato. Emozionante la presenza in pubblico della vedova del professor Mimì Di Palo, insieme a suo figlio Pablo e al suo nipote; ma anche della dottoressa Russo, vissuta a Tricarico e che ha ritrovato nel racconto della serata la potenza della breve ma straordinaria vita di Rocco Scotellaro.L'evento è stato arricchito dalla presenza dell'attore, che ha letto alcune poesie e lettere di Scotellaro, trasmettendo con intensità le sue emozioni ed i suoi pensieri.L'incontro, iniziato alle 19:30, ha visto un'attenta partecipazione del pubblico presente. La serata ha rappresentato un momento di riflessione e celebrazione di una persona che, come afferma la stessa Stefania De Toma, "nella sua terra, la Basilicata, è conosciuto da tutti in maniera assolutamente trasversale, finendo per assumere i contorni di una figura eroica, per la sua gente; ma sarebbe prezioso diventasse un modello di impegno sociale, a prescindere dai colori politici, ovunque. Scotellaro credeva nella emancipazione attraverso la scolarizzazione, e quello che ha fatto per la Lucania gli ha dato ragione. Il messaggio è quanto mai attuale oggi".Ospite del terzo ed ultimo appuntamento della rassegna "Agorà", per quest' anno, sarà il prof. Trifone Gargano. L'appuntamento è per mercoledì prossimo 17 luglio nel medesimo luogo alle ore 19:30.