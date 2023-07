Dal forno all'app in tutta Trani: la Pizzeria Quattro Stagioni, tra Dop italiane e pugliesi, ora a portata di click

Si chiama, ma entrare nella pizzeria di- una coppia unita nella vita e nel lavoro- è dal primo istante un'esperienza con la quale le stagioni sulla pizza sembrano moltiplicarsi in una fantasmagoria inaspettata di sapori, colori, selezione di prodotti di qualità altissima; e una strizzata d'occhio al futuro conmolto di più di una semplice pizza a domicilio, e con il click a questo link l'accesso a una promozione davvero invitante che presenta due delle novità ideate quest'anno: ledalle farciture tra terra e mare, per ogni ordine dei quali c'e la possibilità di ricevere in omaggio la pizza tutta tranese "datterini gialli, pomodori semidry e basilico."Pensavamo di comprare una bottiglietta d'acqua andando verso il porto e praticamente non ci siamo mossi più, ci siamo già prenotati anche per domani!": viene dalla Toscana la coppia che incontriamo, che ci racconta la sorpresa di essersi avvicinata a un locale che assomigliava dall'esterno più a un piccolo bar e che invece, a partire dal profumo delle prime sfornate della sera, e poi dalla lettura del menù si è rivelato un luogo da pizza gourmet". Già, perchè il locale riserva sorprese di eccellenza gastronomica che sta nella sia nella tecnica di lavorazione che nella scelta degli ingredienti realizzata: dallee latticini rigorosamente a Km zero della fattoria Lombardi, solo per citarne alcuni.Ma è sulla tecnica che Roberto s'infiamma orgoglioso: "come nel videogioco Pacman , che oltretutto è stato ispirato da una pizza senza uno spicchio: come Pacman si rafforza quando si nutre dei "mostri", l'impasto attraverso la maturazione a bassa temperatura attacca gli zuccheri complessi scomponendoli in zuccheri semplici e rendendolo digeribile davvero anche per gli stomaci più delicati!".Entrando nel locale nel tardo pomeriggio il fermento è davvero come un lievito che anima l'attività di ognuno:altra anima di questa squadra, è impegnata a confezionare le prime pizze da asporto, che paiono dipinte, più che condite, con una cura e un'attenzione ben combinata con la rapidità: "tutto deve arrivare bollente, come appena uscite dal forno o dalla friggitrice!", ci dice, mostrandole quasi con orgoglio prima di chiuderle nei cartoni da asporto;, mentre allestisce il bancone come fosse la vetrina di una gioielleria, accoglie con grazia discreta e gentile chiunque entri nel locale, che nel retro rivela altri tavolini sia al chiuso che all'aperto; mentre suo maritoè un fiume in piena nel raccontare ogni pizza, ogni, in un locale ci sarebbe da giurare dal profumo in cui si è avvolti, che la frittura non esista: "La sfida è di investire di continuo sulla qualità dell'offerta, sia nella produzione che nella distribuzione, per non tradire la clientela storica e abituale della Città ma anche con la responsabilità di accogliere e conquistare i turisti e i "forestieri" che arrivano a Trani e devono sentirsi soddisfatti di un ottimo trattamento a un prezzo più che ragionevole: "La nostra soddisfazione è nel passaparola dei clienti e nelle recensioni che ci lasciano sia su trip advisor che sulla app, nella quale abbiamo investito proprio per un'offerta che fosse da tutti i punti di visita la più professionale possibile" conclude Roberto, offrendoci un pezzo dei magnifici rollstar farciti inventati nella pizzeria e che strega al primo morso, tanto da invogliare subito a ordinarne un altro per casa e cliccare il link per provare a assaggiare la nuovissima pizza in omaggio!