A Trani la pizza è femmina! Tre sorelle e un sogno nato cinque anni fa

L' hanno chiamata "boutique" perché il banco del piccolo locale è una vetrina sgargiante di colori vivaci e invitanti, armoniosi nella loro composizione anche solo sui piccoli tranci di pizza ma anche sulle pucce , nelle piadine e nei panzerotti. Colori e sapori che assecondano l' avvicendarsi delle stagioni e che per questo vedono cambiare il menù durante l'anno, in un impegno di sostenibilità di ambiente e territorio oltre che di piacere per il palato.Del resto è una questione di gusto non solo scegliere gli abiti ma soprattutto evidentemente, occuparsi di gastronomia: e queste tre deliziose ragazze da cinque anni condiscono la loro attività di una ricerca continua dell'eccellenza delle materie prime utilizzate e nelle tecniche di lievitazione più efficaci, unita a un'accoglienza sempre gioiosa nel piccolo locale di via Mario Pagano.Ma quella della Boutique della pizza è innanzitutto una storia d'amore, di una famiglia portata avanti con sacrificio da Mariella, mamma coraggiosa che anche di fronte a pesantissime prove che la vita le ha riservato, rimasta vedova giovanissima, non ha mai perso la tenacia e il sorriso che ha trasmesso e trabocca dai bei visi delle sue tre figlie, Daniela, Antonella e Silvia."Da quest'anno possiamo dire di essere un'impresa totalmente al femminile", ci racconta Antonella, la "manager" delle tre sorelle, laureata in economia e commercio e che lavora in un'azienda a Molfetta dal mattino fino al pomeriggio, quando "attacca" poi al bancone della Boutique, dove proprio lei ha inventato il menù stagionali: "Avevamo un pizzaiolo fino aIl'anno scorso, ma quando ci ha comunicato la sua volontà di andarsene abbiamo concluso che era meglio far da noi per non avere più sorprese in futuro".E così la piccola delle sorelle, Daniela, ha frequentato i corsi e conseguito il diploma presso la Scuola Italiana Pizzaioli di Bari con Paolo Priore: ed è lei che in pizzeria impasta, sperimenta, sforna e delizia tutti con le sue creazioni,vere e proprie opere d'arte come fossero quadri d'autore. "La lievitazione è rigorosamente naturale, con lievito madre - ci tiene a precisare Daniela - e infatti ci divertiamo a sfidare la clientela a gustare anche i bordi che spesso nelle pizze vengono scartati e che Invece da noi sono apprezzatissimi!"A completare la squadra c'è Silvia, che si occupa dei clienti sia nel locale che nelle consegne a domicilio, un lavoro che concilia con il suo ruolo di mamma di Martina, coinvolta in questa passione di famiglia come la mascotte della Boutique insieme alla sua piccola Bianca, la barboncina, ovviamente femmina , di famiglia.E chi, appena può alla fine dei suoi turni di lavoro a Bisceglie , arriva in pizzeria ad aiutare le sue figlie, è proprio Mamma Mariella, orgogliosa e felice di questo ambizioso progetto che proprio lei sostenne cinque anni fa, quando la precedente titolare della pizzeria - in cui Daniela era assunta - decise di venderla. "Proviamoci noi, insieme": il risultato è oggi quello di un'impresa familiare che davvero può essere modello per tanti giovani.La dimensione contenuta della pizzeria - perfetta per l'attività finora svolta -al banco, a domicilio e di fornitura ad altri locali - è proiettata per la prossima estate ad ampliarsi e ad aprirsi ancora di più ai tanti clienti di Trani e delle città circostanti ma anche sempre di più ai turisti attratti dal profumo che ogni sera avvolge l'ingresso del locale. Perché il sogno delle tre ragazze è quello di voler crescere sempre di più e dimostrare che con impegno, sacrificio, abnegazione e tanta professionalità e studio è possibile investire sé stessi nella propria terra; che si può decidere di restare e anzi riuscire a diventare una risorsa non solo per sé stessi ma anche per il territorionel quale si è nati. Anzi, nate.