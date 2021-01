Oggi Giornata Mondiale della Pizza: riders al lavoro per celebrarla gustandola a casa

Quando l'Agenzia delle Nazioni Unite il 17 gennaio 2017 inserì l'Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano nella lista del Patrimonio Immateriale dell'UNESCO ,istituendo di fatto la giornata mondiale della pizza, nelle motivazioni inserì non semplicemente le caratteristiche di una prelibatezza ma la valenza culturale di un cibo che rappresenta il nostro paese nel mondo come fosse una seconda bandiera. E a noi italiani festaioli era l'ennesima occasione per vedersi davanti a una pizza , rito di appuntamento che forse è secondo solo al " prendiamoci un caffè".A trani dalle prime storiche pizzerie, quella sul piazzale di colonna e l'altra su via Aldo Moro già quando era via Roma, pizzerie se ne sono aperte tante e stasera avrebbero avuto il tutto esaurito. Ma l'asporto consente di fare un po' di festa a questa pietanza che fa parte indelebile delle nostre vite.Qui a Trani la tradizione la vuole sottile, a differenza della blasonata napoletana: ma la pizza è così, un classico con miriadi di variazioni sul tema, dai colori infiniti proprio perché dall' Italia ha viaggiato in tutto il mondo e declinata su sapori e tradizioni diverse. In attesa delle code interninabili dei nostri sabato sera da un capo all'altro della nostra città, celebriamola così, portata a casa a domicilio dai proliferati riders e gustata magari vedendo un bel film o chiacchierando con i propri cari, che una pizza buona mette il buon umore e fiducia in tempi più sereni